Горячая линия запущена в Севастополе для выезжающих на материк

В Севастополе работает горячая линия для помощи с выездом на материк Горячая линия запущена в Севастополе для выезжающих на материк

Москва17 ноя Вести.Для тех, кто столкнулся с трудностями при выезде из Севастополя на материк или во время возвращения домой, заработала горячая линия. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Если вы не знаете, как добраться до места назначения, куда обратиться и какие маршруты доступны, звоните: 122 (добавочный 0) с 9 утра до 21.00 говорится в сообщении

Как уточнил губернатор, операторы помогут сориентироваться и получить необходимую информацию.

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что в связи с непогодой закрыта паромная переправа, а проезд из Крыма в сторону Тамани возможен только по железной дороге.