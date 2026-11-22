Губернатор Севастополя сообщил о снабжении города всем необходимым Губернатор Развозжаев: Севастополь снабжается всем необходимым

Москва22 ноя Вести.Благодаря альтернативным логистическим схемам Севастополь снабжается всем необходимым. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор Михаил Развозжаев.

Он рассказал, что альтернативные пути поставок были продуманы давно.

Уже понимая ситуацию, давно, конечно же, продумывались логистические схемы поставки всего жизненно необходимого альтернативными путями. Поэтому, в общем-то, сегодня мы совершенно четко можем констатировать, что город всем необходимым снабжается заявил Развозжаев

Ранее вице-премьер правительства РФ Андрей Никитин сообщил, что основную логистику через Крымский мост удалось наладить.