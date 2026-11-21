Через Крымский мост наладили логистику, заявил Никитин Никитин: основная логистика через Крымский мост налажена

Москва21 ноя Вести.Основная логистика через Крымский мост к настоящему моменту налажена. Об этом в беседе с KP.RU сообщил вице-премьер России Андрей Никитин.

Железнодорожное движение работает. Основная логистика налажена сказал он

Никитин добавил, что инженеры и проектировщики продолжают заниматься работами по восстановлению автомобильной части моста.

Вице-премьер также рассказал, что под руководством министра транспорта России Дмитрия Ядрова оперативный штаб работает круглосуточно.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия восстановит Крымский мост вопреки чаяниям врагов.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, пообещал ответить киевскому режиму на удар по мосту, отметив, что он будет гораздо болезненнее.