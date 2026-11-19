Москва19 ноя Вести.Оперативный штаб Министерства транспорта РФ работает в круглосуточном режиме, занимаясь восстановлением Крымского моста. Последствия повреждений могут быть ликвидированы в ближайшее время. Об этом сообщил российский вице-премьер Андрей Никитин в беседе с журналистами в рамках XX форума "Транспорт России".

Коллеги занимаются устранением последствий повреждений, и в принципе есть прогноз, что это будет сделано в самое ближайшее время подчеркнул он

Ранее Никитин сообщил, что движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста возобновлено. Он отмечал, что отправка первых составов ожидается в ближайшее время.

Российский лидер Владимир Путин пообещал ответить Киеву на удар по Крымскому мосту. Президент подчеркнул, что ответ Москвы будет гораздо болезненнее.