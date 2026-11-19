Москва19 нояВести.Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто. Об этом журналистам заявил вице-премьер России Андрей Никитин.
Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста открытосказал он
По словам Никитина, отправка первых составов ожидается в ближайшее время.
Кроме того, отметил вице-премьер, власти организуют работы, направленные на перевозку пассажиров и ввод поездов в график.
Президент России Владимир Путин ранее пообещал ответить киевскому режиму на удар по Крымскому мосту. Глава государства подчеркнул, что ответ РФ будет гораздо болезненнее.