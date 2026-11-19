Открыто движение по первому железнодорожному пути Крымского моста Никитин: движение по первому пути ж/д части Крымского моста открыто

Москва19 ноя Вести.Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто. Об этом журналистам заявил вице-премьер России Андрей Никитин.

Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто сказал он

По словам Никитина, отправка первых составов ожидается в ближайшее время.

Кроме того, отметил вице-премьер, власти организуют работы, направленные на перевозку пассажиров и ввод поездов в график.

Президент России Владимир Путин ранее пообещал ответить киевскому режиму на удар по Крымскому мосту. Глава государства подчеркнул, что ответ РФ будет гораздо болезненнее.