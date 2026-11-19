Москва19 нояВести.Движение поездов по второму пути Крымского моста может быть восстановлено в ближайшее время. Об этом журналистам рассказал вице-премьер России Андрей Никитин в кулуарах XX форума "Транспорт России".
Он подчеркнул, что движение в первую очередь должно быть безопасным.
Поэтому после того, как инженеры и железнодорожники подтвердят, что это безопасно, это произойдет очень быстро. Когда это произойдет, я сказать не могу, но думаю, что в ближайшее время будет результатсказал Никитин
При этом вице-премьер не стал делать конкретные прогнозы. Он объяснил это тем, что задача стоит сделать работу хорошо, а не быстро.
Ранее было открыто движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста.
Как подчеркивал российский лидер Владимир Путин, Россия ответит киевскому режиму на удары по Крымскому мосту.