Никитин озвучил срок восстановления ж/д движения по второму пути Крымского моста Никитин: ж/д движение по второму пути Крымского моста могут скоро восстановить

Москва19 ноя Вести.Движение поездов по второму пути Крымского моста может быть восстановлено в ближайшее время. Об этом журналистам рассказал вице-премьер России Андрей Никитин в кулуарах XX форума "Транспорт России".

Он подчеркнул, что движение в первую очередь должно быть безопасным.

Поэтому после того, как инженеры и железнодорожники подтвердят, что это безопасно, это произойдет очень быстро. Когда это произойдет, я сказать не могу, но думаю, что в ближайшее время будет результат сказал Никитин

При этом вице-премьер не стал делать конкретные прогнозы. Он объяснил это тем, что задача стоит сделать работу хорошо, а не быстро.

Ранее было открыто движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста.

Как подчеркивал российский лидер Владимир Путин, Россия ответит киевскому режиму на удары по Крымскому мосту.