У РФ есть альтернативные планы доставки в Крым людей и грузов Никитин: РФ готовила варианты перевозок гражданских грузов через Крымский мост

Москва19 ноя Вести.Россия готовила альтернативу перевозке гражданских грузов через Крымский мост. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Андрей Никитин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Как объяснил вице-премьер, Россия осознает, что киевский режим наносит удары по гражданским объектам.

Поэтому, естественно, были подготовлены все альтернативные способы перевозки грузов, перевозки людей. Эти решения будут задействованы. При этом процитирую президента: "Мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего". Пока этот процесс идет, мы знаем, как мы будем действовать в этой ситуации сказал Никитин

Ранее президент России Владимир Путин пообещал ответить киевскому режиму на удар по Крымскому мосту. Российский лидер подчеркнул, что ответ будет гораздо болезненнее того, что сделал Киев.