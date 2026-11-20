Захарова: Крымский мост будет восстановлен и станет еще лучше Захарова: Крымский мост, вопреки чаяниям врагов, будет восстановлен

Москва20 ноя Вести.Россия восстановит Крымский мост вопреки чаяниям врагов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Крымский мост, вопреки чаяниям наших врагов, будет восстановлен, он станет еще лучше подчеркнула дипломат на брифинге

Ранее президент России Владимир Путин пообещал ответить Украине на удар по Крымскому мосту, отметив, что он будет гораздо болезненнее.

Киев атаковал мост 16 и 17 ноября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.