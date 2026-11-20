Москва20 нояВести.Россия восстановит Крымский мост вопреки чаяниям врагов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Крымский мост, вопреки чаяниям наших врагов, будет восстановлен, он станет еще лучшеподчеркнула дипломат на брифинге
Ранее президент России Владимир Путин пообещал ответить Украине на удар по Крымскому мосту, отметив, что он будет гораздо болезненнее.
Киев атаковал мост 16 и 17 ноября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.