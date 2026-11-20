Москва20 нояВести.Британское издание The Mirror назвало тревожным предупреждение президента России Владимира Путина об ответе Москвы на удары по Крымскому мосту.
Это тревожное предупреждение прозвучало на пресс-конференции сразу после встречи с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом на саммите АТЭС – там президент России заявил, что на них лежит ответственность за поддержание международного мира и безопасностиотмечается в публикации
В четверг, 19 ноября, Путин заявил, что Россия ответит на украинские удары по мосту. Он также подчеркнул, что сооружение будет восстановлено.
По словам российского лидера, он обсуждал с Совбезом возможное прекращение огня в ряде сфер в ходе спецоперации, "но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем".