The Mirror назвала тревожными слова Путина об ответе на удары по Крымскому мосту

На Западе встревожились из-за слов Путина об ответе за Крымский мост The Mirror назвала тревожными слова Путина об ответе на удары по Крымскому мосту

Москва20 ноя Вести.Британское издание The Mirror назвало тревожным предупреждение президента России Владимира Путина об ответе Москвы на удары по Крымскому мосту.

Это тревожное предупреждение прозвучало на пресс-конференции сразу после встречи с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом на саммите АТЭС – там президент России заявил, что на них лежит ответственность за поддержание международного мира и безопасности отмечается в публикации

В четверг, 19 ноября, Путин заявил, что Россия ответит на украинские удары по мосту. Он также подчеркнул, что сооружение будет восстановлено.

По словам российского лидера, он обсуждал с Совбезом возможное прекращение огня в ряде сфер в ходе спецоперации, "но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем".