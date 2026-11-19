Трамп заявил, что понимает реакцию Путина на атаку на Крымский мост

Трамп выразил понимание позиции Путина в связи с атакой на Крымский мост Трамп заявил, что понимает реакцию Путина на атаку на Крымский мост

Москва19 ноя Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп отнесся с пониманием к позиции президента РФ Владимира Путина в связи с атакой Вооруженных сил Украины на Крымский мост. Об этом сообщил журналист телеканала NBC Гейб Гутьеррес, пересказавший интервью с американским лидером.

Он сказал, что разговаривал с Владимиром Путиным и что Путин был крайне возмущен [Владимиром] Зеленским из-за атаки на мост ... . Он отметил, что понимает, почему президент Путин испытывает такие чувства сказал Гутьеррес

По словам журналиста, разговоры Трампа с коллегами из других стран были посвящены в основном конфликту на Украине, уточнив, что тема Ирана практически не поднималась.

Ранее Путин пообещал ответить киевскому режиму за удар по мосту, подчеркнув, что ответ будет гораздо болезненнее.