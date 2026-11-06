Трамп обратил внимание на гибель мирных жителей РФ от ударов ВСУ Трамп обратил внимание на гибель мирных жителей России от ударов ВСУ

Москва6 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп напомнил о гибели мирного населения России, отвечая на вопрос журналиста об ударах по украинской территории. Президент США подчеркнул, что жертвы есть с обеих сторон, выразив надежду на скорейшее завершение конфликта.

Журналист задал вопрос, обсуждал ли глава Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным гибель мирных жителей Украины.

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Лидер США также подчеркнул, что необходимо прекратить кровопролитие. По словам Трампа, вопрос о гибели мирных граждан поднимается в переговорах со сторонами конфликта. Он также снова выразил уверенность в перспективах урегулирования ситуации с помощью дипломатии.