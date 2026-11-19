Путин: РФ не будет договариваться о прекращении огня после атак на Крымский мост

Путин: прекращения огня не будет после ударов по Крымскому мосту Путин: РФ не будет договариваться о прекращении огня после атак на Крымский мост

Москва19 ноя Вести.Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что обсуждал с Совбезом возможное прекращение огня в ряде сфер в ходе СВО, "но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем".

Глава государства отметил, что ответные действия будут "гораздо более болезненными".

Я с коллегами из Совета Безопасности этот вопрос обсуждал и попросил еще всех подумать и вернуться к этому вопросу в надежде на то, что, может быть, о чем-то удастся договориться. Но после ударов по Крымскому мосту, договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары. Хочу, чтобы все об этом знали. Полагаю, что наши ответные действия, как я уже говорил только что, будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста. А мост мы, конечно, восстановим сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай

Также президент сообщил, что Крымский мост будет восстановлен, хотя автомобильная его часть серьезно повреждена.