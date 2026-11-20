Вице-премьер Хуснуллин: есть два варианта восстановления Крымского моста

Хуснуллин сообщил о двух вариантах восстановления Крымского моста Вице-премьер Хуснуллин: есть два варианта восстановления Крымского моста

Москва20 ноя Вести.Специалисты рассматривают два варианта восстановления Крымского моста, проектировщики проводят необходимые расчеты. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в комментарии Telegram-каналу "Юнашев Live".

По его словам, работы ведутся параллельно по двум направлениям.

Считают сейчас проектировщики. Мы этим занимаемся, все варианты решения этой проблемы есть. Двигаемся параллельно двумя вариантами восстановления сказал Хуснуллин

Киевский режим атаковал Крымский мост 16 и 17 ноября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Как отметил президент России Владимир Путин, ответ Украине на удар будет гораздо болезненнее.