Москва20 нояВести.Специалисты рассматривают два варианта восстановления Крымского моста, проектировщики проводят необходимые расчеты. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в комментарии Telegram-каналу "Юнашев Live".
По его словам, работы ведутся параллельно по двум направлениям.
Считают сейчас проектировщики. Мы этим занимаемся, все варианты решения этой проблемы есть. Двигаемся параллельно двумя вариантами восстановлениясказал Хуснуллин
Киевский режим атаковал Крымский мост 16 и 17 ноября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Как отметил президент России Владимир Путин, ответ Украине на удар будет гораздо болезненнее.