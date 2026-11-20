Хуснуллин сообщил о повреждении балки и арки Крымского моста

Хуснуллин рассказал, в каких местах был поврежден Крымский мост Хуснуллин сообщил о повреждении балки и арки Крымского моста

Москва20 ноя Вести.В результате атаки на Крымский мост были повреждены основная балка пролета арочного моста и сама арка. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он ответил на вопрос, что было повреждено в результате террористической атаки киевского режима.

Мы понимаем, что у нас сейчас повреждена основная балка пролета арочного моста. Сама арка повреждена сказал Хуснуллин журналистам

Также, по его словам, специалисты рассматривают два варианта восстановления сооружения. Работы по обоим направлениям ведутся параллельно.

Киев атаковал Крымский мост 16 и 17 ноября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ на действия Украины будет гораздо болезненнее.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что сооружение восстановят, несмотря на ожидания противников России. По ее словам, мост после ремонта станет еще лучше.