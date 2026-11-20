Захарова заявила об активизации террористической деятельности Киева против РФ Захарова: Киев активизировал террористическую деятельность на фоне переговоров

Москва20 ноя Вести.Киев активизировал террористическую деятельность против России на фоне возобновления переговорного процесса. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, несмотря на продолжающиеся контакты и обсуждения на различных площадках урегулирования конфликта, украинская сторона усиливает террористическую деятельность против России.

На фоне возобновляющихся переговоров, контактов, обсуждений на различных уровнях, площадках мирного урегулирования конфликта, киевский режим активизировал свою террористическую деятельность против нашей страны сказала Захарова

Дипломат подчеркнула, что Москва намерена защищать свои интересы и добиваться выполнения всех задач специальной военной операции.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после ударов ВСУ по Крымскому мосту 16 и 17 ноября, в результате которых были повреждены конструкции объекта.