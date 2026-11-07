Мирошник: Киев усиливает террористическую активность перед переговорами Мирошник: Киев наращивает террористическую активность в РФ перед переговорами

Москва7 ноя Вести.Киев показывает не совсем "ровное отношение" к возможным переговорам, усиливая свою террористическую активность в России, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник газете "Известия".

Косвенные подтверждения того, что Киев демонстрирует не совсем ровное отношение к планируемым переговорам, [состоит] в том, что мы видим усиление террористической активности, по крайней мере, в рамках транспортной войны. То есть у нас увеличилось количество ударов по автобусам, гражданскому транспорту. Это касается Луганской Народной Республики, Белгорода и ряда других областей приводят "Известия" слова Мирошника

Киев показывает стремление к миру на словах, а на деле предпринимает попытки создать негативный фон для переговоров. Это традиционный подход Киева, подчеркнул посол.

Киевский режим окончательно перешел к открытому терроризму, заключил Мирошник.

Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим сделал ставку на экспорт терроризма. Под видом участия в зарубежных выставках вооружений Киев предлагает бизнес-модель "упакованного под оборонительные проекты" терроризма, подчеркнула Захарова.