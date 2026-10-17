Москва17 окт Вести.Для увеличения эффективности переработки и вторичного вовлечения твердых коммунальных отходов (ТКО) в оборот нужен стимул для производителей. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель комитета Совета Федерации (СФ) по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Он обратил внимание на то, что от властей требуются контроль и четкое понимание объемов переработки материала.

При этом этот контроль должен быть не только на уровне федерального масштаба, но и на уровне каждого региона. Второе – это методы стимулирования вовлечения переработанных отходов в производство. Они здесь должны быть как материальные, так и нематериальные. Любой производитель, который берет повторный материал, должен иметь стимулы. Ну и третье – это, конечно, во многом надо менять подходы и сознания в том, что любой продукт, сделанный из повторных материалов, вовлеченных в оборот, обладает большей ценностью для общества отметил Двойных

Сенатор подчеркнул необходимость оставить следующим поколениям чистую страну с работающей системой обращения с коммунальными отходами.

Также Двойных рассказал, как в России решается проблема стихийных свалок.