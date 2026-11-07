Москва7 ноя Вести.Переход от планов и стратегических документов к конкретным контрактам позволит обеспечить верфи в РФ долгосрочным спросом. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил член комитета Совета Федерации по экономической политике Евгений Дитрих.

Он добавил, что при появлении контрактов формируется долгосрочный спрос и четкое понимание цены.

На сегодняшний день все планы, которые связаны с тем, как загружать верфи, какими заказами их нужно загружать, они сверстаны. Другое дело, что от стратегических документов, даже, скажем, каких-то более детальных планов, надо переходить к конкретным контрактам. Ведь только в них фиксируются конкретные обязательства заказчиков и конкретные обязательства верфей по строительству конкретных судов. Тогда и появляется долгосрочный спрос, чего очень не хватает сегодня нашим судостроителям. Появляется четкое понимание, когда, какой пароход придет, по какой цене. Причем будет ясна не только его закупочная цена, но и последующая эксплуатация объяснил Дитрих

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков оценил роль цифровизации судостроения. Он отметил, что создание цифровой модели судна обеспечивает единое пространство для его проектирования.