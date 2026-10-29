Москва29 окт Вести.Создание цифровой модели судна обеспечивает единое пространство для его проектирования, производства, эксплуатации и, в конечном итоге, утилизации. Об этом рассказал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Он рассказал, что сегодня подразумевает под собой понятие цифровизации судостроения.

Очень упрощенно было бы сказать о том, что цифровизация – это просто перевод документа из бумажного в цифровой формат. Но тогда мы с вами просто получим цифровой документ и не получим никакого дополнительного эффекта. По-настоящему цифровизация – это обеспечение сквозных процессов. Это обеспечение работы как по созданию, проектированию судна, его производству со всеми теми сложностями, которые есть, обеспечением необходимым комплектующим оборудованием, эксплуатация и, в конечном итоге, его утилизация объяснил Пучков

Для этого требуется единое пространство, которое позволяло бы всем участникам процесса обмениваться информацией.

Весь этот процесс требует существования единого пространства, в котором можно будет всегда получить каждому из участников процесса всю необходимую информацию и обеспечить обратную связь от этого участника в единое пространство. Это назвали информационной моделью, некоторые называют цифровым двойником, но самое главное – не название, самое главное – суть. Мы должны уйти от простых чертежей, от бумаги, от документов, мы должны уйти в единое поле, где у нас есть вся необходимая информация. Она относится и к геометрии судна, она относится и к назначенным срокам эксплуатации оборудования, и к сопряжению отдельных систем, к бесшовной работе конструкторского бюро и производства. Вот для этого всего нам и нужна с вами цифровая модель рассказал Пучков

В ОСК, по его словам, стремятся к тому, чтобы каждое судно сопровождалось своим полным информационным массивом в течение всего срока его жизни.

Ранее Андрей Пучков назвал главные задачи, которые стоят перед отечественным судостроением.