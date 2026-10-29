Москва29 окт Вести.Цифровизация производства на судостроительном заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде дает колоссальный результат. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

ОСК ведет эту работу совместно с компанией "СиСофт".

У нас работа очень активная идет в отношении цифровизации самого производства. Мы вот сейчас на заводе "Красное Сормово"… внедрили программу всех цифровых технологий, связанных с производством. Это дает колоссальный результат. Мы можем очень точно понимать, когда и в каком объеме требуется труд тех или иных профессий в отношении того или иного заказа. Мы можем обеспечить взаимодействие собственного труда завода с графиками поставок. Вот это вот увязывание всего вместе и дает нам цифровую среду на производстве, которую мы сейчас совместно с компанией "СиСофт" очень активно продвигаем поделился Пучков

Глава ОСК также рассказал о работе по созданию отечественной системы автоматизации проектных работ (САПР), которая ведется в Индустриальном центре компетенций (ИЦК) "Судостроение". По его словам, эта работа находится на этапе тестирования.

С точки зрения системы отечественной, САПРа отечественного, мы сейчас находимся в состоянии создания этой системы. В России ее не было, мы работали на иностранных решениях. Сейчас решение принято, и вот в рамках ИЦК "Судостроение", в котором ОСК принимает активное участие, мы занимаемся тем, чтобы максимально в этой части продвинуться. Нам определен срок завершения создания САПРа 2028 год. Сейчас мы находимся на этапе тестирования сообщил Пучков

Также гендиректор ОСК назвал главные задачи судостроения в РФ.