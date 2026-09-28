Москва28 сенВести.Завод "Красное Сормово", входящий в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), начал строительство головного грузового судна по новому проекту "Платформа №1", заключен контракт на поставку 10 судов, сообщает РБК со ссылкой на корпорацию. По данным источника издания, цена каждого судна составит порядка 1,4 миллиарда рублей.
По данным ОСК, с судовладельцем заключен твердый контракт на поставку десяти судов с опционом на строительство до 2031 года еще 75 судов.
Мы видим высокий интерес к проекту со стороны рынка, и потенциальная потребность заметно превышает объем первого заказаотметил представитель ОСК изданию
Согласно информации ОСК, на базе единого модуля унифицированного проекта "Платформа №1" можно построить нефтяной танкер, контейнеровоз и сухогруз для перевозки зерна и угля. Платформа разработана конструкторским бюро "Вымпел" и блоком инжиниринга ОСК.
В ОСК рассчитывают, что при выходе в серию цена одного судна составит порядка 1,4 миллиарда рублей, однако окончательная стоимость всегда является индивидуальной для каждого заказчика с учетом объемов и комплектации.
Ранее РБК информировало, что "Красное Сормово" передало заказчику два сухогруза проекта RSD59, построенных на средства Фонда национального благосостояния России.