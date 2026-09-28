РБК: ОСК начала строительство новой серии из 10 грузовых судов на 14 млрд рублей

В России начали строить серию из 10 грузовых судов по новому проекту РБК: ОСК начала строительство новой серии из 10 грузовых судов на 14 млрд рублей

Москва28 сен Вести.Завод "Красное Сормово", входящий в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), начал строительство головного грузового судна по новому проекту "Платформа №1", заключен контракт на поставку 10 судов, сообщает РБК со ссылкой на корпорацию. По данным источника издания, цена каждого судна составит порядка 1,4 миллиарда рублей.

По данным ОСК, с судовладельцем заключен твердый контракт на поставку десяти судов с опционом на строительство до 2031 года еще 75 судов.

Мы видим высокий интерес к проекту со стороны рынка, и потенциальная потребность заметно превышает объем первого заказа отметил представитель ОСК изданию

Согласно информации ОСК, на базе единого модуля унифицированного проекта "Платформа №1" можно построить нефтяной танкер, контейнеровоз и сухогруз для перевозки зерна и угля. Платформа разработана конструкторским бюро "Вымпел" и блоком инжиниринга ОСК.

В ОСК рассчитывают, что при выходе в серию цена одного судна составит порядка 1,4 миллиарда рублей, однако окончательная стоимость всегда является индивидуальной для каждого заказчика с учетом объемов и комплектации.

Ранее РБК информировало, что "Красное Сормово" передало заказчику два сухогруза проекта RSD59, построенных на средства Фонда национального благосостояния России.