Москва23 сен Вести.Завод "Красное Сормово", входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), передал заказчику два сухогруза проекта RSD59, построенных на средства Фонда национального благосостояния России (ФНБ). Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Два судна почти год простаивали на заводе после постройки. Сейчас у судоверфи "Красное Сормово" еще более 10 сухогрузов в запасе. И компании не спешат брать их в лизинг.

На востребованность серии повлияло сразу несколько факторов. Рост себестоимости строительства и рост платежа по договору лизинга наложились на падение востребованности речных грузоперевозок и падение ставок фрахта. Поэтому в большинстве случаев у судовладельцев не складывается экономика, и они отказываются брать эти суда заявил источник издания в отрасли

По данным на 1 сентября 2026 года, объем ФНБ оценивался в 13,9 триллиона рублей. Это эквивалентно 154,1 миллиарда в долларах США.