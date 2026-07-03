К 2030 году для СМП будет построено 14 аварийно-спасательных судов Минтранс: к 2030 году для СМП построят 14 аварийно-спасательных судов

Москва3 июл Вести.К 2030 году для Северного морского пути будет построено 14 аварийно-спасательных судов и база в Мурманске. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай.

По его словам, в национальном проекте "Эффективная транспортная система" есть три федеральных – это развитие единой системы морских портов, внутренних водных путей и федеральный проект развития Северного морского пути.

То, что касается морских портов, до 2030 года мы их мощность увеличим на 225 миллионов тонн. Касательно внутренних водных путей, наша главная задача – это к 2030 году довести проходную осадку судов на единой водной системе до 3,6 метра, что гарантирует нам загрузку судов в полном объеме. Касательно развития программы "Северный морской путь", здесь до 2030 года нами будет введено 15 объектов – это 14 судов аварийно-спасательного назначения и база для аварийно-спасательного флота в городе Мурманск сказал Пошивай

Ранее замминистра транспорта РФ заявил, что в настоящее время отмечается увеличение количество судов, которые идут под российским флагом.