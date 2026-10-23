Москва23 окт Вести.Развитие морской инфраструктуры необходимо России для свободного доступа к международным рынкам и снижения зависимости от трубопроводных поставок сырья. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя правительства РФ Олег Кожемяко.

Судостроение - это один из драйверов развития. И необходимость для нашей страны иметь свободный выход в море … не через какие-то там трубы, которые, в общем-то, всегда привязаны к одному потребителю, а через свободный рынок подчеркнул Кожемяко

По его словам, одним из ключевых проектов в отрасли остается судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень. Предприятие выпускает ледокольные суда и газовозы, предназначенные в том числе для работы на Северном морском пути.

Кожемяко отметил, что строящиеся газовозы способны преодолевать лед толщиной до двух метров и перевозить около 150 тысяч кубометров сжиженного природного газа. По его оценке, такой объем топлива сопоставим с годовой потребностью города с населением 100–120 тысяч человек.

Кроме того, на предприятии предусмотрено строительство серии из десяти нефтяных танкеров ледового класса. Развивается также производство судов снабжения и научно-исследовательского флота.