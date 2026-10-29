Глава ОСК Пучков назвал главные задачи судостроения в РФ Глава ОСК Пучков: главная задача – строить суда быстрее, качественнее и больше

Москва29 окт Вести.Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой назвал главные задачи, которые стоят перед отечественным судостроением.

Если очень просто, то строить быстрее, качественнее и больше перечислил он

По словам главы ОСК, судостроение – одна из самых сложных с организационной точки зрения отраслей. В ней сочетаются работа конструкторов, взаимодействие с будущими эксплуатантами, работа заводов и огромная кооперация.

И все это вместе без цифровизации, без увязывания одного с другим практически не имеет права на существование. Поэтому наша задача, реализуя тот посыл, о котором я вам сказал, максимально сейчас насытить наши заводы и конструкторские бюро теми инструментами, которые позволят им работать более эффективно подчеркнул Пучков

Также в интервью глава ОСК заявил, что в России необходимы создание и поддержка полного информационного массива, сопровождающего судно на протяжении всего его жизненного цикла, для обеспечения эффективной эксплуатации и своевременного обслуживания.