Гендир ОСК: каждое российское судно должно получить свою цифровую жизнь Глава ОСК: создание цифрового массива судна важно для эффективной эксплуатации

Москва29 окт Вести.В России необходимо создание и поддержка полного информационного массива, сопровождающего судно на протяжении всего его жизненного цикла, для обеспечения эффективной эксплуатации и своевременного обслуживания. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой рассказал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков.

По его словам, сейчас стоит задача расширить практическое применение программных решений в отрасли, выйдя за рамки стадии проектирования.

Мы стремимся сегодня к тому, чтобы, действительно, однажды получив свою цифровую жизнь в момент создания, судно сопровождалось в течение всего срока своей жизни этим информационным массивом. Это очень важно, ведь не только для строителей или инженеров, это важно для эксплуатанта. Эксплуатант должен понимать, в какое время ему предстоит ремонт, какое оборудование заменить, как замена того или иного оборудования повлияет на общие эксплуатационные характеристики и судно в целом заявил Пучков

Ранее во время рабочей встречи с главой кабмина Михаилом Мишустиным он заявил, что переход Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на отечественную систему автоматизированного проектирования (САПР) планируется завершить в 2028 году. В ходе разговора также обсуждалась цифровая трансформация судостроения, уточнили в ОСК.