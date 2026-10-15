Москва15 октВести.Разработка программы новых современных технологий производства электроэнергии будет вестись на протяжении года. Об этом ИС "Вести" заявил председатель совета директоров Сибирской генерирующей компании (СГК) Юрий Малявкин.
Сегодня в рамках Госсовета по энергетике в рамках "Российской энергетической недели-2026" мы обсуждали развитие угольной генерации, вопрос о внедрении новых современных технологий производства электроэнергии на суперсверхкритических параметрах пара. Обсуждение прошло очень успешно. Правительство нас поддержало, мы готовы будем разрабатывать программу по переходу на эти технологиисказал глава СГК
Он подчеркнул, что проработка данной программы должна быть детальной и комплексной.
Программа довольно сложная, обширная. Будет проработка с участием не только генерирующих компаний, но и государственных органов, с участием машиностроителей, потому что они должны обеспечить наш заказ и подтвердить возможность производства такого оборудования с учетом новых технологий. Все это потребует, думаю, год. И мы выработаем эту стратегию, эту программузаявил он