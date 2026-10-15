Москва15 окт Вести.Разработка программы новых современных технологий производства электроэнергии будет вестись на протяжении года. Об этом ИС "Вести" заявил председатель совета директоров Сибирской генерирующей компании (СГК) Юрий Малявкин.

Сегодня в рамках Госсовета по энергетике в рамках "Российской энергетической недели-2026" мы обсуждали развитие угольной генерации, вопрос о внедрении новых современных технологий производства электроэнергии на суперсверхкритических параметрах пара. Обсуждение прошло очень успешно. Правительство нас поддержало, мы готовы будем разрабатывать программу по переходу на эти технологии сказал глава СГК

Он подчеркнул, что проработка данной программы должна быть детальной и комплексной.