Москва15 окт Вести.Председатель совета директоров Сибирской генерирующей компании (СГК) Юрий Малявкин в интервью ИС "Вести" рассказал, какие теплоэлектростанции СГК модернизирует в Сибири и на Дальнем Востоке.

Мы в настоящее время модернизируем несколько электростанций. Это Рехтинская ГРЭС, Новосибирская ТЭЦ-3, это Абаканская ТЭЦ, это Приморская ГРЭС, это Мусинская ГРЭС. Мы вышли на объем инвестиций в подобного рода проекты порядка 40-45 млрд рублей в год. Все эти проекты подразумевают под собой замену паровых турбин, модернизацию котельного оборудования, замену генераторов, установку газоочистного оборудования