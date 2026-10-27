Демешин: масштабная модернизация БАМа и Транссиба идет в Хабаровском крае

Демешин: в Хабаровском крае ведется масштабная модернизация БАМа и Транссиба Демешин: масштабная модернизация БАМа и Транссиба идет в Хабаровском крае

Москва27 окт Вести.На Дальнем Востоке продолжается модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что железнодорожники увеличивают пропускную способность и электрифицируют участки в рамках поручения президента России.

На линии Комсомольск-Сортировочный – Ванино построены вторые ж/д пути и двухпутные вставки​​​. Провозная способность участка выросла почти вдвое – с 39,8 до 81,8 миллиона тонн грузов в год написал он в своем канале на платформе MAX

Кроме того, электрифицируется линия Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре — Ванино протяженностью около 800 км: переход на электровозную тягу повысит надежность и пропускную способность перевозок.

На участке Оунэ — Высокогорная прокладывают вторые пути и модернизируют разъезды, а на станции Новый Ургал строят новый приемоотправочный парк. Ведется подготовка проектной документации для второго Кузнецовского тоннеля и мостового перехода через Амур.