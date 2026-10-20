Портовый комплекс мощностью около 50 млн тонн в год построят в Хабаровском крае

Демешин: в Хабаровском крае построят многофункциональный портовый комплекс Портовый комплекс мощностью около 50 млн тонн в год построят в Хабаровском крае

Москва20 окт Вести.В Хабаровском крае планируют построить портовый комплекс мощностью около 50 млн тонн в год. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Демешин, передает ТАСС.

Идет подготовка к строительству многофункционального портового перевалочного комплекса. Планируемый грузопоток к 2032 году — порядка 50 млн тонн в год отметил губернатор Хабаровского края

Он добавил, что комплекс будет заниматься перевалкой, обработкой и хранением разных природных ресурсов, в том числе нефти и угля.

По мнению Демешина, портовый комплекс даст региону целый ряд стратегических преимуществ. Масштабный проект привлечет инвестиции, создаст рабочие места и укрепит логистические цепочки.