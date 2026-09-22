По новой программе для переселения в Хабаровске сдадут 860 квартир

В Хабаровске готовят к сдаче 860 квартир для переселенцев По новой программе для переселения в Хабаровске сдадут 860 квартир

Москва22 сен Вести.В Хабаровске готовят к сдаче сотни квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Об этом ИС "Вести" сообщил и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Сергей Федоров.

Новая программа действует с 2025-го по 2030 год. На эту программу выделено 5 млрд рублей, и благодаря [губернатору] Демешину Дмитрию Викторовичу регион выделил еще 11, итого - 16 млрд. Девять из них были законтрактованы в 2025 году и, получается, что в городе Хабаровске готовятся к сдаче 860 квартир рассказал чиновник

Ранее на рабочей встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал, благодаря чему развиваются городские агломерации.