Москва13 нояВести.В Сахалинской области в 2027 году планируют приступить к строительству крупного лесоперерабатывающего комплекса, передает ТАСС.
Как рассказал агентству губернатор Валерий Лимаренко, его будет возводить иностранная компания, а объем составит больше 3 млрд рублей.
В Сахалинской области в 2027 году планируют приступить к строительству лесоперерабатывающего комплекса. Его возведет иностранная компанияговорится в публикации
По словам главы региона, для строительства комплекса по глубокой переработке древесины был выбран район на севере Сахалина – Тымовское.
В ноябре завершатся предпроектные работы, а в декабре начнутся инженерные изыскания и разработка проектной документации.
Губернатор отметил, что с вводом лесоперерабатывающего комплекса на Сахалине начнется производство продукции, которую сейчас завозят с материка.