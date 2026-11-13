На Сахалине в 2027 году начнут строить крупный лесоперерабатывающий комплекс

Крупный лесоперерабатывающий комплекс построят на Сахалине На Сахалине в 2027 году начнут строить крупный лесоперерабатывающий комплекс

Москва13 ноя Вести.В Сахалинской области в 2027 году планируют приступить к строительству крупного лесоперерабатывающего комплекса, передает ТАСС.

Как рассказал агентству губернатор Валерий Лимаренко, его будет возводить иностранная компания, а объем составит больше 3 млрд рублей.

В Сахалинской области в 2027 году планируют приступить к строительству лесоперерабатывающего комплекса. Его возведет иностранная компания говорится в публикации

По словам главы региона, для строительства комплекса по глубокой переработке древесины был выбран район на севере Сахалина – Тымовское.

В ноябре завершатся предпроектные работы, а в декабре начнутся инженерные изыскания и разработка проектной документации.

Губернатор отметил, что с вводом лесоперерабатывающего комплекса на Сахалине начнется производство продукции, которую сейчас завозят с материка.