"Сибур" запустит производство полипропилена " в Тобольске в 2027 году "Сибур" начал пусконаладку производства полипропилена в Тобольске

Москва21 сен Вести.Производство полипропилена на "Запсибнефтехиме" в Тобольске будет запущено в 2027 году, передает ТАСС со ссылкой на главу компании "Сибур" Михаила Карисалова.

Отмечается, что холдинг уже приступил к пусконаладочным работам основного оборудования производства ДГП-2 мощностью 570 тысяч тонн.

Ориентируемся на то, что комплексное опробование и пусковые операции начнем в первом квартале 2027 года. С учетом опыта, который "Сибур" уже наработал на запуске других проектов, в том числе в Тобольске, Нижнекамске, можно рассчитывать, что 4-6 месяцев потребуется для выхода на режимы и начала освоения полноценного марочного ассортимента приводит агентство слова Карисалова

Ожидается, что проект станет одним из ключевых в нефтегазохимической отрасли России, а его мощность встанет в ряд крупнейших во всем мире. Он обеспечит выпуск 15 новых марок полипропилена, производства которых в РФ прежде не было.