Пропеллеры для БПЛА самолетного типа начали серийно производить в Новосибирске

В Новосибирске запустили в серию пропеллеры для БПЛА самолетного типа Пропеллеры для БПЛА самолетного типа начали серийно производить в Новосибирске

Москва22 июл Вести.В Новосибирске стартовало серийное производство пропеллеров 14х10 дюймов для боевых БПЛА самолетного типа, передает ТАСС.

Как рассказал агентству директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков, изделие выполнено из отечественного стеклонаполненного пластика.

Производственные мощности, по его словам, позволяют выпускать 50 тысяч пропеллеров ежемесячно, а максимальная пиковая производительность – до полумиллиона экземпляров в месяц.

Запущено серийное производство пропеллеров 14х10 дюймов для беспилотников самолетного типа, включая боевые аппараты линейки "Молния" говорится в сообщении

Братеньков подчеркнул, что участие в разработке принимали ветераны спецоперации: они внесли конструктивные предложения на основе опыта участия в боевых действиях.

По словам директора КБ "Спектр", изделие уже начало поступать в российские подразделения.