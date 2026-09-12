Москва12 сенВести.В России разработана станция управления беспилотниками НСУ 4.0 V2 лайт, которая способна увеличить дальность полета до 45 км. Об этом ТАСС сообщили в научно-производственном центре "Сварог".
Модульная наземная станция управления (НСУ) была модернизирована, что позволило настраивать ее под нужные частоты благодаря сменным блокам, таким как усилители связи, малошумящие усилители и фильтры. Сейчас станция соответствует запросам пилотов, которые работают на фронте.
В ходе испытаний НСУ 4.0 V2 лайт оператор БПЛА "Молния-2" сумел преодолеть дистанцию в 102 кмсообщил представитель НПЦ "Сварог"
НСУ 4.0 V2 лайт вбирает в себя лишь тот набор характеристик, который необходим операторам дронов для выполнения конкретных задач. Такой подход позволяет не нагружать НСУ не слишком часто использующимися функциями.
Иногда подразделению нужна понятная рабочая конфигурация: один диапазон управления, один видеоканал, пульт, мастер-пульт и кабельная частьотметили в центре "Сварог"
Таким образом, новая НСУ стала готовой станцией, подстраивающейся под конкретный диапазон и конкретные боевые задачи.