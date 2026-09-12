Новая станция управления БПЛА увеличила дальность полета до 45 км В России разработана станция управления дронами на сверхдальних расстояниях

Москва12 сен Вести.В России разработана станция управления беспилотниками НСУ 4.0 V2 лайт, которая способна увеличить дальность полета до 45 км. Об этом ТАСС сообщили в научно-производственном центре "Сварог".

Модульная наземная станция управления (НСУ) была модернизирована, что позволило настраивать ее под нужные частоты благодаря сменным блокам, таким как усилители связи, малошумящие усилители и фильтры. Сейчас станция соответствует запросам пилотов, которые работают на фронте.

В ходе испытаний НСУ 4.0 V2 лайт оператор БПЛА "Молния-2" сумел преодолеть дистанцию в 102 км сообщил представитель НПЦ "Сварог"

НСУ 4.0 V2 лайт вбирает в себя лишь тот набор характеристик, который необходим операторам дронов для выполнения конкретных задач. Такой подход позволяет не нагружать НСУ не слишком часто использующимися функциями.

Иногда подразделению нужна понятная рабочая конфигурация: один диапазон управления, один видеоканал, пульт, мастер-пульт и кабельная часть отметили в центре "Сварог"

Таким образом, новая НСУ стала готовой станцией, подстраивающейся под конкретный диапазон и конкретные боевые задачи.