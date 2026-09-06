Москва6 сен Вести.Минтранс России поддерживает проект строительства моста на Сахалин, вопрос находится в фокусе внимания министерства. Об этом заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью ТАСС.

Мост на Сахалин у нас находится на повестке дня. По такой работе нужны особые решения, но мы держим его в фокусе. Принципиально мы проект поддерживаем сказал Никитин

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что мост с материка на остров Сахалин нужно построить, несмотря на дороговизну проекта.

По словам главы российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павла Иванкина, возведение совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин может обойтись в сумму до 1,1 триллиона рублей.