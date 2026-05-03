Возможная стоимость моста на Сахалин может доходить до 1,1 триллиона рублей

Эксперт Иванкин оценил стоимость моста на Сахалин в 1,1 триллион рублей Возможная стоимость моста на Сахалин может доходить до 1,1 триллиона рублей

Москва3 мая Вести.Президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин оценил возможную стоимость строительства моста на Сахалин, сообщает РИА Новости.

Эксперт полагает, что возведение совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может обойтись в сумму до 1,1 триллиона рублей.

Если рассматривать только мост, то его стоимость будет колебаться от 450 миллиардов (рублей - ред.) за автомобильный мост, до 1,1 триллиона рублей за совмещенный говорится в публикации

Павел Иванкин отметил, что длина в самой узкой части пролива составит от шести километров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мост с материка на остров Сахалин нужно построить, несмотря на дороговизну проекта.