Москва3 маяВести.Президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин оценил возможную стоимость строительства моста на Сахалин, сообщает РИА Новости.
Эксперт полагает, что возведение совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может обойтись в сумму до 1,1 триллиона рублей.
Если рассматривать только мост, то его стоимость будет колебаться от 450 миллиардов (рублей - ред.) за автомобильный мост, до 1,1 триллиона рублей за совмещенныйговорится в публикации
Павел Иванкин отметил, что длина в самой узкой части пролива составит от шести километров.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мост с материка на остров Сахалин нужно построить, несмотря на дороговизну проекта.