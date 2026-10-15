Малявкин: средний возраст сотрудников Сибирской генерирующей компании — 43 года Глава СГК Малявкин: средний возраст сотрудников — 43 года, надо молодеть

Москва15 окт Вести.Средний возраст сотрудников Сибирской генерирующей компании (СГК) составляет 43 года. Об этом рассказал председатель совета директоров Юрий Малявкин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он указал на необходимость набирать молодые кадры.

Кадровый голод, безусловно, все ощущают. Средний возраст [сотрудников] нашей компании — порядка 43 лет — это уже многовато. Нам нужно обновляться, молодеть. Но, как мы говорим, наша компания — это теплая компания. Мы с теплотой встречаем всех новых сотрудников, помогаем им развиваться. И, наверное, за счет этого получается привлекать кадры в нашу компанию отметил Малявкин

За последние несколько лет компания стабильно закрывала все вакансии, за счет этого снизился дефицит кадров, добавил он.

Также в СКГ рассказали о программе новых технологий производства электроэнергии.