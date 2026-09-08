Москва8 сен Вести.Снижение среднего возраста безработных в РФ до 36 лет связан с отсутствием у молодых кандидатов необходимого опыта, а также меньшим уровнем дисциплины по сравнению со старшим поколением. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила директор по академическому и карьерному развитию студентов Президентской академии Анна Хрипченко.

Эксперт отметила, что сейчас среди 36-летних самая высокая конкуренция на рынке труда в том числе за счет изменения стереотипа о гибкости, адаптивности и дешевизне молодых кандидатов.

А сейчас как раз, когда у нас цифровизация, когда у нас многие рутинные функции и ручная работа постепенно переходят на цифры, на автоматизацию, конечно, сотрудники, которые более опытные, грамотные становятся на вес золота, потому что даже если они дообучаются, как минимум там станки они не сломают, они уже точно на них поработали. ... 35 лет – это как раз самый активный возраст, чтобы начинать управленческую карьеру. Таким еще не всегда могут доверить вот эти самые станки заявила эксперт

Также эксперт отметила дисциплину и лояльность более старшего поколения.

Мы забываем о том, что возрастное поколение очень трудоспособное. И оно понимает, что такое дисциплина. Оно понимает, что, если необходимо, мы можем остаться, доработать. Вот с этой точки зрения, работодателю, конечно же, комфортнее и выгоднее брать себе сотрудника, который готов меняться, потому что он понимает, что изменения необходимы, но с другой стороны понимает свою ответственность, четкость, дисциплину, и что он должен работать добавила Анна Хрипченко

Ранее стало известно, что средний возраст безработных россиян, по данным статистики, за год снизился до 36,2 с 38 лет.