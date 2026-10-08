Москва8 октВести.Переход Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на отечественную систему автоматизированного проектирования (САПР) планируется завершить в 2028 году. Об этом во время рабочей встречи с главой кабмина Михаилом Мишустиным заявил гендиректор ОСК Андрей Пучков.
В ходе разговора также обсуждалась цифровая трансформация судостроения, уточнили в ОСК.
Андрей Пучков сообщил, что переход на отечественную тяжелую судостроительную САПР планируется завершить в 2028 годуподчеркнули там
По словам главы корпорации, при строительстве судов на основе платформенных решений уже применяется трехмерное моделирование. Для конструкторских бюро и заводских служб технологической подготовки производства создана единая информационная среда.