ОСК осуществит переход на отечественную САПР к 2028 году

ОСК перейдет на отечественную систему автоматизированного проектирования ОСК осуществит переход на отечественную САПР к 2028 году

Москва8 окт Вести.Переход Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на отечественную систему автоматизированного проектирования (САПР) планируется завершить в 2028 году. Об этом во время рабочей встречи с главой кабмина Михаилом Мишустиным заявил гендиректор ОСК Андрей Пучков.

В ходе разговора также обсуждалась цифровая трансформация судостроения, уточнили в ОСК.

Андрей Пучков сообщил, что переход на отечественную тяжелую судостроительную САПР планируется завершить в 2028 году подчеркнули там

По словам главы корпорации, при строительстве судов на основе платформенных решений уже применяется трехмерное моделирование. Для конструкторских бюро и заводских служб технологической подготовки производства создана единая информационная среда.