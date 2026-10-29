Цифровизация позволит сэкономить при строительстве сухогрузов до 200 млн рублей Ляшенко: цифровизация сэкономит до 200 млн рублей при строительстве сухогрузов

Москва29 окт Вести.Внедрение цифровой системы в строительство сухогрузов позволит сэкономить с каждого заказа до 200 миллионов рублей. Об этом сообщил гендиректор ПАО "Завод "Красное Сормово" (ОСК) Сергей Ляшенко.

При строительстве сухогрузов проекта RSD59 начали внедрять цифровую систему.

100 тысяч часов трудоемкости мы в целом сократили, вычистили, ушли от авансирования, от приписок, от непонятных дополнительных работ… В рублях, я думаю, где-то, наверное, с каждого заказа миллионов 150-200 мы должны сэкономить сказал Ляшенко

Ранее гендиректор ОСК заявил, что каждое российское судно должно получить свою цифровую жизнь. Перед предприятием сейчас стоит задача расширить практическое применение программных решений в отрасли, выйдя за рамки стадии проектирования.