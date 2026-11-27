Москва27 ноя Вести.В "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) большие планы по дальнейшему развитию военно-морского флота. Об этом ИС "Вести" заявил президент-председатель правления ПАО "Банк ВТБ", председатель совета директоров ОСК, Герой Труда РФ Андрей Костин.

У нас большие планы, у нас в этом году еще 15 кораблей разного рода сдается. Всего мы строим 47 кораблей разного формата. Президент обеспечивает нас достаточными средствами для того, чтобы развивать военно-морской флот, поэтому мы себя чувствуем уверенно. Продолжаем дальше работу