Москва27 ноя Вести.Перед подводным флотом России стоят масштабные задачи по развитию, заявил ИС "Вести" секретарь Государственного совета РФ, помощник президента РФ Алексей Дюмин.

Стоят большие задачи. Их поставил Верховный Главнокомандующий. Это развитие многофункциональных безэкипажных средств, платформ, которые выполняют различные задачи - ударно-разведывательные, поисково-спасательные, минеры и так далее. Это серьезная линейка сказал он

Сегодня президент России Владимир Путин работает в Северодвинске Архангельской области. Президент приехал на судостроительный комплекс "Севмаш".

Перед совещанием Путин принял участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке "Пермь". Крейсер был заложен 29 июля 2016 года, выведен из эллинга 27 марта 2025 года.