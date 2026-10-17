Сенатор Двойных: в России снижается число жалоб жителей по вопросам ТКО Сенатор Двойных сообщил о снижении числа жалоб россиян по вопросам ТКО

Москва17 окт Вести.Благодаря эффективной работе Федерального штаба по организации обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) снижается число жалоб жителей на проблемы с мусором. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

По его словам, в штабе обратили внимание на дефицит контейнеров, мусоровозов и мест по переработки контейнеров.

По каждой территории есть очень четкий план, который в еженедельном режиме отслеживается. Наверное, главным результатом работы штаба я бы выделил снижение жалоб жителей на содержание и состояние контейнерных площадок. [Председатель Совета Федерации] Валентина Ивановна Матвиенко сказала, что контейнерная площадка — это витрина мусорной реформы. Мы не можем допустить, чтобы в стране были неопрятные, неубранные контейнерные площадки сказал Двойных

Кроме того, он сообщил о позитивном результате работы по вопросам переработки мусора.

Во-вторых, мы видим, что глубина переработки и вовлечение полезной фракции в повторный оборот является тоже процедурой достаточно сложной, но есть динамика и результат. Третье, мы видим снижение количества жалоб жителей на места захоронения. Мы фактически ушли от понятия полигон. Сегодня это комплексы по переработке отходов. Мы фактически органические отходы перестаем захоранивать на полигонах добавил Двойных

Сенатор напомнил, что именно органика являлась главной причиной беспокойства и жалоб граждан.