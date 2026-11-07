Москва7 ноя Вести.Необходимо ускорять появление судоремонтных кластеров в РФ, поскольку зарубежные верфи затягивают работы, а дальние перегоны судов не всегда экономически выгодны. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил член комитета Совета Федерации по экономической политике Евгений Дитрих.

Он рассказал о ежегодной потребности в ремонте 380-400 судов.

Наши судоводители уже сталкиваются с тем, что ремонты, которые раньше осуществлялись на зарубежных верфях, они затягиваются намеренно, искусственно они, собственно говоря, не позволяют выполнять работы вовремя. Для больших, скажем, крупнотоннажных судов перегонка их куда-нибудь на восток для осуществления ремонтов – это дорогое и экономически не всегда выгодное мероприятие. Поэтому важно, чтобы такого рода кластеры появлялись быстрее, чтобы они могли обслуживать суда оперативнее. Сегодня 380-400 судов должны обслуживаться судоремонтом ежегодно рассказал Дитрих

Ранее сенатор объяснил, как обеспечить судостроительные верфи долгосрочным спросом. Он заявил, что для этого нужны не только планы и стратегии, но и твердые контракты.