Москва14 ноя Вести.Каждый регион, в котором есть народно-художественные промыслы, вводит свои меры поддержки. Об этом ИС "Вести" рассказала заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко.

По ее словам, на сегодняшний день существует целый ряд мер поддержки, некоторые из них осуществляет Министерство промышленности и торговли.

[Есть] нулевой НДС от продажи народно-художественных промыслов, также аренда земельного участка с нулевым налогом. И есть меры поддержки, которые осуществляет Министерство промышленности и торговли – это льгота на оплату электроэнергии и других платежей. Есть еще и региональные меры поддержки. И каждый регион, в котором есть народно-художественные промыслы, тоже пытается организовать свои меры поддержки этого промысла именно на этой территории сказала Святенко

Совфед совместно с Минпромторгом прорабатывает дополнительные меры, которые позволили бы народно-промышленным промыслам в России сохраниться и развиваться.

И самое важное — это преемственность у мастеров. Обратили внимание, посещая предприятия народно-художественных промыслов, что средний возраст мастеров, ну, к сожалению, 60+. И очень мало приходит молодых людей. Все школы находятся в основном в Москве и Санкт-Петербурге и еще в крупных городах. И когда едут туда учиться и живописи, и лаковой миниатюре, то уже не возвращаются в места бытования народно-художественного промысла и остаются уже как специалисты в крупных городах. И здесь очень важно, чтобы были меры поддержки и для молодых специалистов, и для наставников подчеркнула Святенко

Как отметила сенатор, обсуждается вопрос о выделении жилищной субсидии для данной категории люди.

Пока не все так просто с точки зрения нормотворчества, но я думаю, что найдется решение для того, чтобы специалисты возвращались и уже имели возможность получить жилье так же, как, например, "Земский работник культуры", "Земский фельдшер", "Земский учитель". Эти программы, как мы видим, дают эффект добавила она

Ранее сенаторы выступили с предложением выплачивать до 2 миллионов рублей молодым специалистам организаций народных художественных промыслов на улучшение жилищных условий. Для этого мастер должен отработать по специальности не менее 5 лет.