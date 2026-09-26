СФ прорабатывает меры поддержки бизнеса по компенсации скачков цен на топливо Сенатор Ворона: работаем над мерами по компенсации скачков цен на топливо

Москва26 сен Вести.В Совете Федерации прорабатываются меры поддержки для предпринимателей в новых регионах РФ, которые компенсировали бы убытки, полученные из-за скачков цен на топливо. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Дмитрий Ворона.

Мы сегодня прорабатываем меры поддержки, которые компенсировали бы для бизнеса вот эти скачки стоимости топлива, которые компенсировали бы частично затраты либо дали возможность реинвестирования средств, которые были потрачены на генерацию, которая необходима для ведения бизнеса, для вложения в будущем рассказал сенатор

Также ведется совместная работа с Федеральной налоговой службой и другими ведомствами по вопросу предоставления рассрочки для предпринимателей.

Мы сегодня отрабатываем возможности с Федеральной налоговой службой, с другими службами, которые занимаются налогами и сборами в стране, об отсрочке платежей в определенной степени и дальнейшей их рассрочки. Для того, чтобы дать бизнесу определенную передышку, то есть мы смотрим комплексом добавил Ворона

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю цены на бензин снизились в 25 регионах России.