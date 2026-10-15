Москва15 окт Вести.В России после ухода иностранных компаний разработали 128 отечественных решений промышленного программного обеспечения. Об этом в интервью журналистке ИС "Вести" Марине Громовой заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он рассказал, что государство поддерживает разработчиков и готово софинансировать до 80% затрат на создание отдельных видов промышленного ПО. После ухода иностранных компаний российские предприятия столкнулись с необходимостью заменить зарубежный софт для производственных процессов. Для решения этой задачи создали индустриальные центры компетенций, которые объединяют заказчиков и отечественных разработчиков.

Что такое промышленный софт? Это проектирование, это управление жизненным циклом предприятий, это тяжелая бухгалтерия, это учет всего, что есть. То есть это производственные циклы, описанные в цифровом виде. Это достаточно сложно, потому что отрасли разные, специфика разная. Есть отдельная программа по развитию индустриальных центров компетенций. Мы, кстати, раз в год в Нижнем Новгороде … собираемся, подводим итоги ... На сегодняшний день 128 [проектов] уже сделано, и работа продолжается. Мы сейчас объявили следующий этап подготовки и выбора проектов промышленного софта отметил Григоренко

По его словам, для поддержки отрасли предусмотрены субсидии: по стандартным условиям государство может покрыть до половины расходов на разработку, а для отдельных видов сложного промышленного программного обеспечения - до 80%. Такой же уровень поддержки предусмотрен для создания промышленного софта с использованием искусственного интеллекта.

Особенностью индустриальных центров компетенций является то, что государство софинансирует часть затрат на разработку. В этом году мы готовы софинансировать до 80%, если это определенного вида тяжелый промышленный софт. Стандартные условия – это до 50%. Создание промышленного софта с использованием искусственного интеллектамы [тоже] софинансируем со стороны государства до 80%. Надо отдать должное нашим разработчикам: они справились, и у нас на сегодняшний день практически все крупнейшие предприятия, если не полностью, то в большей доле живут на отечественных решениях с отечественными разработчиками. Получилось очень хорошо добавил он

Вице-премьер подчеркнул, что ряд созданных российскими специалистами разработок в этой области - это "мировые решения" и "топ левел".

Здорово. Когда что-то хотим - можем, умеем сказал чииновник

Григоренко также подчеркнул, что российские разработчики смогли создать конкурентоспособные решения, а государственная поддержка позволит расширить их применение на предприятиях страны.