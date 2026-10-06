Григоренко: число отечественных IT-решений в реестре ПО выросло в пять раз

В правительстве рассказали об успехах в импортозамещении ПО Григоренко: число отечественных IT-решений в реестре ПО выросло в пять раз

Москва6 окт Вести.Количество отечественных IT-решений в реестре программного обеспечения (ПО) за последние шесть лет выросло в пять раз. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

За тот же период вклад IT-отрасли в ВВП вырос вдвое, отметил он.

У нас сейчас в реестре более 30 тысяч российских отечественных решений​​​. Если посмотреть, что произошло за шесть лет, то в пять раз увеличилось количество российских IT-решений сказал вице-премьер на пленарной сессии форума "Цифровые решения"

За первые полгода выручка от внедрения отечественных решений составила почти 6 миллиардов рублей, добавил Григоренко.

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