Москва5 октВести.Приложения "Яндекса" с "Алисой AI" попали в топ-15 наиболее популярных в мире мобильных сервисов с искусственным интеллектом (ИИ) по численности пользователей за месяц.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг венчурного фонда Andreessen Horowitz за август.
Согласно его результатам "Яндекс" с "Алисой AI" занял 13 место по количеству активных пользователей в последний месяц лета.
В числе лидеров рейтинга ChatGPT от OpenAI, CapCut от ByteDance, а также Canva и AI Gallery.
Ранее сообщалось, что "Яндекс" отменил плату за пользование "Алисой" на базе большой языковой модели Yandex 5 Pro. Ранее доступ к этой версии нейросети стоил 100 рублей в месяц. В компании считают, что это может привлечь пользователей зарубежных нейросетей.