Нейросеть "Алиса" вошла в число 15 самых популярных ИИ-приложений в мире "Алиса AI" заняла 13 место в рейтинге самых популярных ИИ-приложений

Москва5 окт Вести.Приложения "Яндекса" с "Алисой AI" попали в топ-15 наиболее популярных в мире мобильных сервисов с искусственным интеллектом (ИИ) по численности пользователей за месяц.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг венчурного фонда Andreessen Horowitz за август.

Согласно его результатам "Яндекс" с "Алисой AI" занял 13 место по количеству активных пользователей в последний месяц лета.

В числе лидеров рейтинга ChatGPT от OpenAI, CapCut от ByteDance, а также Canva и AI Gallery.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" отменил плату за пользование "Алисой" на базе большой языковой модели Yandex 5 Pro. Ранее доступ к этой версии нейросети стоил 100 рублей в месяц. В компании считают, что это может привлечь пользователей зарубежных нейросетей.